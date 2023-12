Disastro treni, altra giornata nera per i pendolari. Dopo gli scioperi della scorsa settimana non si fermano i disagi sulle linee ferroviarie comasche. Oggi l’ennesima mattina di disservizi, oramai quotidiani.

A causare disagi ai pendolari diretti al lavoro un guasto. Come riporta il sito di Trenord, l’azienda che si occupa del trasporto ferroviario in Lombardia, “un guasto a un passaggio a livello, di competenza del responsabile dell’infrastruttura RFI, che si è verificato nelle vicinanze della stazione Villasanta, sta rallentando la circolazione dei treni su tutta la linea. Attualmente si segnalano ritardi medi di 40 minuti”.

La linea interessata dai disagi è quella che collega Lecco con il capoluogo lombardo, dove oltre al guasto, si segnalano variazioni di percorso e treni cancellati. Le cose non cambiano molto se si viaggia sull’altra direttrice, quella che collega Chiasso a Milano passando per Como. Dopo la mattinata di passione di ieri la giornata di oggi non fa eccezione. Ancora una volta a causa di un guasto ad un treno, alcuni convogli hanno modificato il percorso, in particolare la stazione di partenza.

Pendolari sul piede di guerra. Solleciti e continue richieste ai vertici regionali per intervenire sulla situazione di continui disagi e disservizi che si verificano quotidianamente non sono evidentemente bastati. Tanta la rabbia di pendolari e viaggiatori e sui social c’è anche chi lancia una forte provocazione: “Se per una volta facessero sciopero i pendolari e non pagassero l’abbonamento per un mese?”