Cantù espugna per la prima volta il PalaFacchetti di Treviglio. La vittoria nello scontro diretto consente ai brianzoli di consolidare il secondo posto in classifica, ribaltando anche la differenza nello scontro a canestro. 69 a 75 il tabellone finale.

“È stata una partita molto difficile, abbiamo giocato contro un’ottima squadra che è molto ben allenata – dice coach Devis Cagnardi – Ci ha creato delle difficoltà mettendo in campo delle novità, ma la partita di domenica in casa ci ha aiutato a entrare in campo con il piede giusto. I ragazzi sono stati molto bravi, nonostante abbiano dovuto giocare anche contro dei tatticismi non semplici da affrontare per quelle che sono le nostre caratteristiche. Dobbiamo fare tesoro di questa partita, perché abbiamo vinto con una pazienza che fino ad oggi non avevamo mai avuto. Non è stata una partita bellissima da vedere, ma abbiamo giocato in un campo molto accesso, ci prendiamo quanto di buono ci ha dato questa partita, ci godiamo la vittoria ma da dopodomani è già testa a Latina”.

Ora si guarda al prossimo match. Posticipo serale per i biancoblu, che domenica 10 dicembre, alle ore 20:30, ospiteranno a Desio Latina.