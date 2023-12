Mura medievali di Como illuminate, via libera dalla giunta cittadina al nuovo progetto che prevede la posa di luci tra Torre Gattoni e Torre San Vitale passando per Porta Torre. L’intervento ha l’obiettivo di “ripristinare l’illuminazione delle mura medievali di via Cattaneo fino al tratto di viale Battisti”, si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi. Tra le finalità del progetto comunale la volontà di valorizzare nelle ore notturne “le mura romane cercando allo stesso tempo di mantenere un giusto equilibrio e rispetto per il monumento”.

Due tipologie di illuminazione: verso Torre Gattoni gli impianti saranno rettangolari e verranno posizionati nelle aiuole mentre verso Torre San Vitale saranno utilizzati dei faretti tondi.

Il piano di illuminazione prevede la realizzazione di un nuovo impianto nel tratto che va da viale Varese a piazza Vittoria. Stessa situazione per quanto riguarda il tratto di via Battisti verso Torre San Vitale ma in questo caso sono presenti cavidotti e pozzetti dove posizionare i faretti.

Il costo complessivo del progetto ammonta a poco più di 180mila euro.

Infine per quanto riguarda le transenne a delimitare il passaggio sotto Porta Torre, l’amministrazione cittadina ribadisce che il nuovo anno torri e mura cittadine saranno libere dalle transenne. Uno degli ingressi principali del centro storico di Como è bloccato da oltre un anno a causa della caduta di un sasso. Transenne a delimitare il passaggio sotto Porta Torre. Ingresso vietato dall’aprile del 2022 quando dalla cima della torre un sasso si è staccato per fortuna senza ferire nessuno. Il risultato: l’area sotto alla porta d’ingresso della città è stata transennata per ragioni di sicurezza e Quello che avrebbe dovuto essere un intervento temporaneo si è però protratto nel tempo con il risultato che Porta Torre è transennata da un anno e mezzo.