Un 40enne e un 58enne arrestati e un 17enne denunciato. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Cantù nell’ambito del piano di ricerca e cattura di persone destinatarie di provvedimenti restrittivi. Il primo dovrà scontare una pena di sei mesi per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Reato commesso nella Città del Mobile nel 2019. Il secondo – rintracciato dai militari di Fino Mornasco – dovrà scontare, invece, una pena di 8 anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della figlia nel 2016. Infine il minorenne di origini straniere è stato denunciato per evasione. Si trovava ai domiciliari e non è stato trovato in casa dai militari di Turate durante i consueti controlli.



In questo ultimo periodo sono stati rinforzati i servizi sul territorio da parte dei carabinieri. Ogni giorno vengono schierati circa 100 militari con 30 pattuglie che predispongono 120 posti di controllo nelle aree considerate a maggior rischio. Verifiche che proseguiranno anche nei prossimi giorni.