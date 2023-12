Un girone di ritorno iniziato con due successi in gare contro formazioni lombarde. Domenica scorsa la vittoria casalinga con la Juvi Cremona, mercoledì l’affermazione in trasferta a Treviglio, con una diretta concorrente nella lotta di vertice.

La Pallacanestro Cantù è ora chiamata ad una conferma nel prossimo appuntamento. Domenica sera alle 20.30 al PalaDesio i brianzoli attendono Latina.

Un orario favorevole anche per i tifosi del Como che, reduci dalla partita allo stadio Sinigaglia con il Modena, avranno un buon margine di tempo per eventualmente raggiungere il palasport. Per chi intendesse seguire dal vivo il match, le casse apriranno alle ore 19.

Gli avversari di Cantù sono all’ultimo posto in classifica. Al di là delle insidie che ogni match può nascondere, i padroni di casa, secondi in graduatoria, sono obbligati a vincere per non perdere colpi nei confronti della prima, Trapani, e per lasciarsi alle spalle le dirette inseguitrici.

L’unica problematica per il tecnico dei brianzoli Devis Cagnardi è la panchina non troppo lunga in una fase dove i giocatori fermi per infortunio non mancano. Dall’altra parte, seppure in piena crisi, Latina è in cerca di punti e non lascerà nulla di intentato per provare ad espugnare il campo di Cantù.

Una volta archiviata la gara con la formazione laziale, il 17 i brianzoli saranno a Roma contro la Luiss, prima della sfida più importante, quella contro la capolista Trapani, fissata per il 23 dicembre alle 20.30.

In mezzo, martedì a Novedrate, il tradizionale galà di fine anno del club, con premi speciali agli sportivi del territorio.