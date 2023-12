Un’auto parcheggiata in un box a Carugo, in via Pascoli, ha preso fuoco all’alba di oggi. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Per precauzione, i pompieri hanno evacuato temporaneamente i residenti del condominio. Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza, tutti sono rientrati nelle loro abitazioni. La proprietaria del box ha avuto un malore ed è stata soccorsa, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. Illesi tutti gli altri residenti del condominio.