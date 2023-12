Il Comune di Como va per la sua strada. Il giorno dopo la presentazione da parte del Tavolo per la Competitività dei primi 10 progetti lariani che ambiscono a conquistare i 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo nel bando fondi emblematici maggiori, l’amministrazione durante la IV plenaria di Como Città Creativa Unesco ha manifestato l’intenzione di partecipare allo stesso bando per il 2024. E ha presentato il tema del progetto che vede al centro il compendio museale cittadino. Il quadrilatero da via Balestra – Torre San Vitale, le mura e il suo camminamento i giardini e le strutture museali fino ad arrivare alla riqualificazione di piazza Medaglie d’Oro. Nei poli espositivi l’amministrazione ha già avviato i lavori (consolidamento statico, antincendio e sistemi di sicurezza) con uno stanziamento di 5 milioni. Altri 500mila euro per l’allestimento del Tesoro di Como (le monete d’oro) nell’ex chiesa delle Orfanelle e 160mila per l’adeguamento strutturale della sezione romana al piano terra di Palazzo Olginati.

“Fondi Cariplo fondamentali”

In un’ottica di totale riqualificazione del compendio i 5 milioni di Fondazione Cariplo, a cui si sommano altri 3 milioni integrati dalla Regione Lombardia, diventano fondamentali. Per questo si lavora ad un progetto che sarà curato da tre settori Musei, Cultura e Opere pubbliche oltre a professionisti esterni con il coinvolgimento di istituzioni, enti, associazioni e altre realtà del territorio. Con l’unico obiettivo di essere a febbraio gli assegnatari di questo tesoretto.

Ieri il Comune non era seduto al Tavolo per la Competitività, ma il sindaco Alessandro Rapinese spiega: “Stiamo lavorando da tempo e vogliamo dimostrare alla Fondazione Cariplo il valore di questa progettualità. Non vogliamo partecipare al bando, vogliamo vincerlo”.

“Il progetto sul quale sta lavorando l’Amministrazione presenta una importanza strategica per tutto il territorio del Lago di Como. La possibilità infatti di offrire dei poli museali inclusivi e dinamici, capaci di intessere relazioni con i principali Musei d’Italia e d’Europa, contribuirà a far crescere il comparto turistico culturale”. Ha aggiunto l’assessore alla Cultura e Musei, Enrico Colombo.

La IV Assemblea Plenaria della Consulta di Como Città Creativa UNESCO

Il tema cardine della IV Assemblea Plenaria è stato la progettazione dell’evento “Lake Como Creativity Week”, la settimana della creatività prevista dall’11 al 17 marzo 2024 a Como il cui format è depositato al Ministero del Turismo. Attivati ufficialmente i tavoli di lavoro.