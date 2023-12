Guardia di finanza al fianco del Comune di Como per la salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A Palazzo Cernezzi è stato firmato un protocollo d’intesa tra il sindaco Alessandro Rapinese e il comandante provinciale della guardia di finanza, il colonnello Michele Donega. L’accordo ha lo scopo di instaurare una collaborazione interistituzionale per prevenire e contrastare, nel quadro delle rispettive linee d’azione, eventuali reati o irregolarità nell’ambito dei progetti legati al Pnrr. Il protocollo, in particolare, stabilisce strutturati canali di comunicazione e una sistematica circolarità informativa, volte ad intercettare casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione di finanziamenti. Da parte sua, il Comune di Como si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla guardia di finanza, informazioni e notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuto a conoscenza. La guardia di finanza, dopo aver approfondito, riscontrato ed eventualmente integrato i dati e gli elementi acquisiti, potrà utilizzarli per tutelare la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate nell’ambito del Piano.

“Il protocollo sottoscritto con il Comune di Como e il conseguente, auspicato flusso informativo che esso potrà garantire, – dichiara il colonnello Donega – rappresentano un utile strumento a sostegno della legalità in quanto consentiranno al Corpo, parte integrante del sistema di governance e controllo del Pnrr, di orientare la propria azione di contrasto a eventuali reati commessi ai danni della comunità comasca”. “La tabella di marcia dei prossimi mesi – aggiunge il sindaco Rapinese – per i progetti finanziati con le risorse connesse al Pnrr e il correlato fondo complementare sarà serrata: i cantieri si stanno concretizzando ed entreranno nel vivo entro i primi mesi del 2024. Il protocollo firmato oggi ci aiuterà a rafforzare i controlli antiriciclaggio e anticorruzione. Il corretto utilizzo della spesa pubblica – conclude il primo cittadino – per noi è un obiettivo prioritario”.