Troppo pericolosa in alcuni momenti, in estate in particolare, e zona turistica di pregio da valorizzare. Per questi motivi l’amministrazione comunale di Como vuole limitare il traffico in Viale Geno. Per farlo si punta a trasformare la strada che costeggia il lago in ztl, zona a traffico limitato.

Il sindaco Alessandro Rapinese ha spiegato in diretta su Etv che la tecnologia potrebbe facilitare questa scelta politica. “Certo è che bisogna valutare le esigenze di residenti e attività commerciali”. Ha spiegato. Al vaglio anche l’ipotesi di navette di collegamento con le principali aree di sosta. In particolare con il futuro maxi parcheggio che sarà ricavato sull’area ex Ticosa.

I ragionamenti sono più che avviati ma i tempi non sono stati scanditi. “Non avverrà domani mattina né per la prossima estate” ha precisato il primo cittadino ribadendo però la necessità di intervenire su quell’area e senza risparmiare una stoccata polemica al lavoro delle amministrazioni precedenti. “ln uno spazio già limitato si era pensato di stringere ulteriormente la carreggiata. Una decisione incomprensibile. In certi momenti lì non si passa, se penso ad un mezzo di soccorso che deve raggiungere qualcuno che sta male mi vengono i brividi”.