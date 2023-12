Shopping in centro città per i regali di Natale, un sabato all’insegna del traffico a Como. Lunghi serpentoni di auto si sono verificati nelle principali vie di accesso alla città, soprattutto in via Milano. Automobilisti diretti in centro per il penultimo weekend prima delle vacanze natalizie, un’occasione per acquistare i doni da mettere sotto l’albero.

Per la prima volta dal 2019, aumenta rispetto all’anno precedente la quota di chi farà i regali di Natale (73,2% contro il 72,7% dell’anno scorso). Emerge dall’indagine Confcommercio-Format sui consumi di Natale. I prodotti enogastronomici (72,7%) si confermano in cima alla lista delle preferenze seguiti da giocattoli (50,1%), prodotti di bellezza (49,6%), abbigliamento (49,4%) e libri (41,6%). Tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per la cura della persona (+8,6%), i gioielli (+7,9%) e i trattamenti di bellezza (+6,7%).

A Como la moda punta sui consumi di dicembre. La stima degli acquisti natalizi dell’Ufficio Studi di Confcommercio Como vede il settore moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa ed articoli sportivi, ai primi posti della classifica dei regali più desiderati. Le vendite di novembre hanno evidenziato luci ed ombre (-5,6% rispetto allo stesso mese del 2022), con il 52% dei negozi di moda che ha registrato un andamento positivo (30%) o stabile (22%) e il 48% un trend negativo. A farne le spese sono soprattutto i negozi di prossimità, che faticano ad uscire da una crisi dei consumi che si sta concentrando sull’abbigliamento, aggravata dagli effetti dell’inflazione sui beni di prima necessità.