Dopo oltre quarant’anni, venerdì scorso è stato l’ultimo giorno di lavoro per la coordinatrice infermieristica Nicoletta Roverelli. Aveva frequentato la Scuola per infermiere in via Napoleona a Como, iniziando subito a lavorare all’ospedale Sant’Anna nel reparto di Ortopedia. Negli anni ha prestato servizio in diversi reparti dell’area Chirurgica.

Nel periodo della pandemia è stata coordinatrice infermieristica della Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare al Sant’Anna. Da ultimo ha ricoperto l’incarico di coordinatrice dell’area Ambulatoriale sempre al Sant’Anna.

“E’ stata una bella avventura – dice Nicoletta Roverelli prima di salutare colleghi e pazienti -. Ho vissuto per quarantadue anni come in una famiglia e ho potuto lavorare bene, insieme a grandi professionisti, con l’obiettivo di essere vicini al paziente e alle sue necessità”.