Da una parte l’influenza stagionale, il cui picco è atteso per le feste, dall’altra l’aumento dei contagi Covid. “Siamo preoccupati di quello che potrà accadere durante le vacanze di Natale” ha detto nelle scorse ore l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Per questo si rinnovano gli appelli alla prudenza per limitare la diffusione e non intasare i pronto soccorso. “Cercare di fare tesoro di quanto imparato durante la pandemia, se sintomatici evitare il contatto con anziani o fragili”. Così Roberta Villa, giornalista scientifica che ha analizzato i numeri delle ultime settimane e per quanto riguarda il Covid spiega: “I numeri sono in salita ma ai dati ufficiali bisogna aggiungere coloro che ricorrendo ai tamponi fai da te non sono tracciabili”.

Quindi le vaccinazioni – andate a rilento per il Covid – e l’invito alla somministrazione soprattutto per alcune categorie.