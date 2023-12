Una coppia insospettabile con un bimbo di pochi mesi. Nell’abitazione della famiglia, a Sorico, i carabinieri della compagnia di Menaggio hanno scoperto una piantagione di droga. Una coltivazione di marijuana, oltre al materiale necessario per preparare le dosi. I giovani genitori sono stati arrestati in flagranza di reato.

I militari dell’Arma della stazione di Grandola ed Uniti, impegnati in un servizio di contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri, dopo alcuni accertamenti sono intervenuti per una perquisizione nell’abitazione di un 28enne originario della provincia di Milano ma di fatto domiciliato in Altolago, a Sorico. L’uomo vive con la compagna 29enne e con il figlio di pochi mesi.

Nell’abitazione, i carabinieri hanno scoperto una serra per la produzione di droga. I militari dell’Arma hanno sequestrato 20 piante di marijuana e 500 grammi della stessa sostanza in fase di essicazione e confezionamento. Trovati inoltre materiali per la pesatura e la preparazione delle dosi di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno arrestato il 28enne e la compagna, per i quali sono stati previsti gli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo fissato per oggi in tribunale a Como. La coppia ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata.