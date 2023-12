Ridurre i disagi per i residenti in occasione delle partite casalinghe del Como. Con questo obiettivo il Comune ha emesso un’apposita ordinanza sulla base di una proposta formulata da Csu, gestore della sosta in città.



Di fatto per i cittadini che abitano in zona, e hanno il permesso per parcheggiare nel settore 11 sugli stalli gialli e blu, viene estesa la validità anche al settore 12 esclusivamente durante le gare al Sinigaglia. Non dovranno far altro che esporre il permesso stesso. Per consentire questa novità sono state individuate le seguenti aree del settore 12: piazza Santa Teresa, piazza San Giovanni Paolo II, via per Cernobbio (da intendersi l’area del Lido di Villa Olmo) e via Cantoni (la piazzetta vicino al Monumento ai Marinai). L’ordinanza prevede di estendere la validità delle agevolazioni anche alle aree del settore 11 di via Borgovico (ex serre ratti) e ex comando dei carabinieri.

Il provvedimento entrerà in vigore con l’aggiornamento della segnaletica.

Durante le partite del Como, è noto, viene predisposto il divieto di sosta nell’intera area attorno all’impianto. Disposizioni necessarie sul fronte della sicurezza ma che, inevitabilmente, creano non pochi disagi ai residenti.