Nella mattina di Natale in Duomo il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha presieduto la santa messa. In questo giorno di festa è l’amore il sentimento che guida le riflessioni della celebrazione, trasmessa in diretta su Etv. Riflessioni calate nella contemporaneità e nell’attualità. Un’attualità fatta di guerra e violenza in molte parti del mondo e per cui “ci sentiamo turbati e profondamente scossi” – ha sottolineato -. E così la nascita del Signore “ci possa liberare dall’ombra di morte, cioè dalla prigionia del male che è in noi” e ancora “promuova lo sviluppo del bene nella sua pienezza, il primato assoluto dell’amore, della fiducia e della amicizia”.

L’omelia del cardinale Cantoni

Il nostro amato Dio oggi si è fatto visibile in una persona umana, in un tenero e fragile volto di un bambino.

Il Verbo di Dio si è fatto carne nella persona viva di Gesù, nel suo corpo, nei suoi atti e nelle sue parole, indirizzate alla sua famiglia, agli amici, ai discepoli e perfino a chi gli era avverso.

In questo modo Dio padre, nel Natale del suo figlio, è diventato visibile, come ci ha riferito il vangelo di Giovanni.

Il cristianesimo, dunque, non è un sistema filosofico, un generico insieme di valori, ma l’incontro gioioso nella fede tra persone viventi: Dio fattosi uomo, che fa il primo passo verso i suoi amati figli e incontra volti precisi, dentro una storia particolare, persone che si sentono al centro delle attenzioni e delle sue premure, amate come se fossero unici.

A Natale abbiamo la felice opportunità di renderci conto di quale dono il Signore Gesù ci abbia recato venendo sulla terra tra noi. Egli ci ha rivelato Dio, il suo volto di amore infinito, ma insieme, ci ha mostrato pure il volto dell’uomo e della donna, creati a sua immagine, capaci quindi di vero amore.

È l’amore la grande vocazione che ci viene attribuita, quella che ci riveste di una dignità inestimabile, proprio perché figli amati. E se figli anche fratelli e sorelle tra noi, un onore e un compito di altissima responsabilità, di cui fare memoria (e non solo a Natale!).

Noi abbiamo quindi la possibilità di fare continua esperienza del volto amorevole di Dio. Attraverso altri esseri umani, che ci amano, si prendono cura di noi e ci donano la consapevolezza di essere teneramente avvolti dalla misericordia di Dio padre.

Anche noi, a nostra volta, siamo chiamati a diventare volto tenero e provvidente di Dio per gli altri, nella misura in cui ci sentiamo responsabili, a partire da quanti sono vicini ogni giorno, affidati alle nostre cure. Un compito che ci responsabilizza e ci promuove, proprio come persone adulte e mature.

Perciò, in questo tempo così drammatico, con le notizie delle guerre in atto in varie parti del mondo, con gesti di inaudita violenza, ci sentiamo turbati e profondamente scossi.

Non possiamo tuttavia scaricare sugli altri le nostre personali responsabilità e i limiti che noi stessi avvertiamo. Ci assale un vero senso di amarezza ogni volta che nel nostro personale microcosmo promoviamo semi di aggressività, accettiamo l’individualismo e coltiviamo un generico disimpegno, che sommati al male comune, acutizzano la situazione generale, generando solo tristezza e vuoto.

In queste settimane di Avvento abbiamo invocato dal Signore Gesù che la sua venuta ci possa liberare dall’ombra di morte, cioè dalla prigionia del male che è in noi, ma anche che la presenza del Signore promuova lo sviluppo del bene nella sua pienezza, il primato assoluto dell’amore, della fiducia e della amicizia.

Sono i doni che oggi riceviamo in abbondanza dal Signore Gesù e che ci scambiamo volentieri tra noi!