Incidente stradale ieri sera poco dopo le 22 a Cucciago, in via Stazione. Per cause ancora da chiarire, un giovane di 31 anni avrebbe perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. Secondo le prime informazioni, non sono stati coinvolti altri veicoli. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, quindi con la massima urgenza.

Sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa, i vigili del fuoco di Como e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Il 31enne è ferito, ma non si troverebbe in pericolo di vita.