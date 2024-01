Incidente stradale fra tre auto ieri sera a Porlezza in via Ceresio, poco dopo le 18. In tutto tre le persone coinvolte: una donna di 74 anni e due uomini di 75 e 38 anni. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. Sono intervenuti, oltre ai soccorritori con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio.

Due feriti, in codice verde e in codice giallo (quindi fortunatamente non gravi), sono stati portati all’ospedale di Gravedona per le cure necessarie.