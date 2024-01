Calciomercato invernale, manovre anche al Como con possibili arrivi e partenze. In queste ore la notizia rimbalzata in tutta Italia ha visto un nome su tutti: quello di Andrea Belotti, attaccante giallorosso dato in uscita dalla Roma e sul quale il club lariano avrebbe messo gli occhi. Ma i rumors hanno trovato presto uno stop. Pare, infatti, che lo stesso giocatore, campione d’Europa con la maglia dell’Italia nel 2021, abbia al momento detto no alla B. Voci rincorse e alimentate sui social dai tifosi e presto smentite ma che dimostrano le ambizioni del club azzurro. Grazie ad una società solida e internazionale si possono persino sognare operazioni che fino a poco tempo fa potevano sembrare “fanta mercato”.

Il nome più probabile in questo momento in entrata sembra essere quello di Gunter, difensore del Verona. Altro giocatore di cui si sta parlando è il centrocampista della salernitana Bohinen, mossa avanzata dal procuratore del giocatore, pare però che siano i costi a imporre una frenata.

Per quanto riguarda le possibili partenze ci sarebbe stato un interessamento dell’Empoli nei confronti di Cerri, che per ora non avrebbe avuto seguito, né tantomeno ci sarebbe stata una reale offerta. Oltretutto il Como ufficialmente non si sarebbe sbilanciato sul destino dell’attaccante. I lariani, intanto, sono impegnati nel mini-ritiro invernale a Marbella in Andalusia. Il campionato riparte con il girone di ritorno sabato 13 gennaio al Sinigaglia contro lo Spezia.