Doppio intervento di soccorso dei vigili del fuoco tra ieri sera e questa notte per cercare due donne disperse nei boschi.

la prima uscita risale a poco prima delle 20 nella zona di via Mulini a Dizzasco. Una donna di 47 anni caduta nel bosco fuori dal sentiero. Sul posto anche gli specialisti del SAF (nucleo Speleo Alpino Fluviale). Una volta rintracciata è stata soccorsa e portata all’ospedale di Menaggio in codice verde, quindi con ferite lievi.

Analogo intervento poi a Blevio, frazione Sopravilla, per una turista polacca 32enne. I parenti non vedendola rientrare avevano dato l’allarme già dal tardo pomeriggio, è stata rintracciata intorno alle 2. la donna era uscita per fare una passeggiata e si è persa sul sentiero che da Brunate va al Montepiatto.

Una volta trovata seppur provata dalla brutta avventura ha poi rifiutato il ricovero in ospedale.