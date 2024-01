Il carcere di Como secondo per sovraffollamento in Lombardia dopo Brescia. Con 8.733 persone detenute e una capienza regolamentare di 6.152, la Lombardia è la seconda regione italiana per sovraffollamento carcerario, al 143%, dietro alla Puglia.

“I dati si riferiscono al novembre 2023 e la situazione, pressoché invariata, resta critica – rende noto Calogero Lo Presti, coordinatore regionale della Polizia Penitenziaria Fp Cgil Lombardia -. Peraltro la Lombardia è seconda in Italia per sovraffollamento ma con quasi il doppio dei detenuti rispetto alla Puglia”.



Lo Presti sottolinea che i primi due istituti penitenziari per sovraffollamento in regione sono quello di Brescia, con un tasso del 200%, seguito da Como al 186%.