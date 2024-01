Basket. La Pallacanestro Cantù affronta Torino in un match decisivo per la qualificazione alla Coppa Italia. Dopo la seconda sconfitta consecutiva subita lo scorso 30 dicembre al PalaDesio nel derby contro l’Urania Milano i brianzoli si preparano alla sfida di domenica in programma alle 18 al Pala Asti.

Un appuntamento importante per rialzare la testa dopo lo stop interno contro Trapani e poi contro Milano e per mantenere il secondo posto in classifica, di grande rilievo in vista dei playoff di fine stagione.

La squadra di coach Devis Cagnardi in questo momento è appaiata a 24 punti con i piemontesi e punta a mantenere il secondo posto per la qualificazione alla Coppa Italia che si svolgerà a febbraio.

Intanto nei giorni scorsi, in occasione della sconfitta contro l’Urania Milano, il coach della pallacanestro Cantù aveva sottolineato ancora una volta l’importanza della gara contro Torino. “Dobbiamo essere più continui e nei momenti finali faremo meno regali agli avversari. Questa partita purtroppo è andata, non possiamo rigiocarla e ne abbiamo una importante a Torino, in cui ci giocheremo parte della qualificazione alla Coppa Italia. Da martedì siamo in palestra con grande focus, cercando di recuperare Burns, riavere Bucarelli al 100% e mettere in ritmo Cesana per prepararci al meglio.”