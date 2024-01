Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione dei portali di segnaletica verticale, dalle 21 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 gennaio, sarà completamente chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

-in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord, al km 25+500;

-in entrata verso Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso: Como Centro, al km 34+000.