Il Como è rientrato dal mini-ritiro degli scorsi giorni a Marbella, in Andalusia, nel Sud della Spagna. Ieri sera è atterrato a Malpensa il volo con a bordo la squadra azzurra. La serie di allenamenti è terminata con una sfida amichevole con gli olandesi dell’Ado Den Haag, partita vinta per 2-0 dai lariani, con reti di Patrick Cutrone e Marlon Mustapha. Per domani è fissata la ripresa del lavoro in vista del prossimo incontro: sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia è atteso lo Spezia, nel match valido per la ventesima giornata. Sette giorni dopo, azzurri in trasferta, alla stessa ora, a Reggio Emilia.

In queste ore si attendono anche news dal mercato: in uscita Alberto Cerri (destinato all’Empoli, in serie A) e Luca Vignali (verso Spezia). Filippo Scaglia è in partenza per il SudTirol, con la società altoatesina fortemente interessata anche a Tommaso Arrigoni. In entrata si parla di due interessanti giovani del Milan, l’argentino Luka Romero (centrocampista-attaccante) e il serbo Marco Lazetic (altro attaccante).