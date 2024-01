Il Comune ha consegnato i lavori per la riqualificazione del padiglione ex grossisti del mercato coperto di Como. L’impresa che si è aggiudicata la realizzazione degli interventi che riguardano lo spazio di via Mentana ha firmato il contratto a Palazzo Cernezzi. Il padiglione ad oggi risulta parzialmente ristrutturato e ancora inutilizzato. L’amministrazione ha deciso di terminare gli interventi lasciati in sospeso dal contratto d’appalto che risale al 2012. “Un momento importante per la città – ha commentato il sindaco Alessandro Rapinese – perché si tratta di un’opera fondamentale per la via Mentana”.

Nel dettaglio gli interventi riguarderanno parapetti e pavimentazioni al primo piano, rivestimento delle scale, luci di emergenza, sistemazione delle coperture, realizzazione degli ascensori. Il totale dei lavori ammonta a 990mila euro. La struttura sarà destinata non soltanto al mercato, ma anche a eventi culturali. Il cantiere dovrebbe terminare entro la fine dell’estate.