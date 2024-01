Continuano le attività di controllo del territorio dei carabinieri di Cantù. Tra le denunce fatte dai militari anche una per un 14enne. II carabinieri lo avevano fermato in piazza Garibaldi, a Cantù, per un controllo. Ma lui, 14 anni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe opposto resistenza, rifiutando di consegnare i documenti. Da qui la denuncia dei militari nei confronti del ragazzino per resistenza a pubblico ufficiale. La compagnia dei carabinieri di Cantù continua le sue attività di controllo del territorio per contrastare furti e rapine e monitorare le attività commerciali.

Mariano Comense: denunciati tre ladri grazie a riconoscimento facciale

Denunciati dai militari di Mariano Comense, tre cittadini marocchini di 23, 29 e 30 anni. L’accusa è di furto aggravato in concorso. Secondo le ricostruzioni, i tre hanno rubato generi alimentari e alcune bottiglie di superalcolici per un valore di 200 euro. Gli agenti hanno subito fermato uno dei presunti autori, mentre gli altri due sono stati identificati grazie ai testimoni e grazie ad un sistema di riconoscimento facciale, basato sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sempre a Mariano Comense, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato ed evasione un 30enne albanese. L’uomo, agli arresti domiciliari, sarebbe stato pizzicato a rubare un cellulare in un negozio.

Lurate Caccivio: denunciata donna per resistenza a pubblico ufficiale

A Lurate Caccivio, denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale una 43enne già nota alle forze dell’ordine. Da quanto emerge, la donna, forse per il troppo alcol, ha dato in escandescenze in un bar del paese, mettendolo a soqquadro. Poi ha insultato e offeso carabinieri e personale medico intervenuti sul posto.