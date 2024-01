Occhi puntati sullo stadio Sinigaglia di Como. Nelle ultime ore i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare degli operai in azione nell’impianto cittadino, nella zona dei distinti.

Nessuna rivoluzione in vista al momento, il Como 1907 ha fatto sapere che si è trattato di indagini strutturali nell’ambito dell’ordinaria manutenzione dell’impianto cittadino.

Nulla dunque di propedeutico ai futuri progetti del club, pure attesi. Lo stesso sindaco Alessandro Rapinese, ha più volte ribadito di avere contatti frequenti con i dirigenti e che l’obiettivo ultimo è far vivere la struttura non soltanto in occasione delle partite di calcio.

La riqualificazione passa dalle ipotesi progettuali, dovrebbero essere tre quelle al vaglio della società proprio in queste settimane, società che poi si dovrebbe focalizzare su una scelta da presentare in Comune.

In merito ai piani relativi allo stadio Sinigaglia, si registra una dichiarazione a Etv, in serata, di Mirwan Suwarso, esponente della proprietà indonesiana del Como 1907. “Abbiamo ricevuto i progetti, ma li abbiamo rispediti agli autori con alcuni commenti rispetto ad elementi da rivedere. C’è ancora molta strada da fare”

L’ultimo intervento in ordine di tempo sullo stadio risale a novembre scorso quando sono stati montati i mille nuovi seggiolini in curva per cui era poi atteso il via libera all’utilizzo dalla commissione di vigilanza.