Una situazione che va tenuta monitorata e che merita attenzione. E’ quella del Torrente Cosia, il corso d’acqua che attraversa la città e che sfocia nel lago di Como nella zona del Tempio Voltiano. Le criticità non mancano e saranno oggetto di servizi nel nostro Tg e di un approfondimento di Angoli, in onda venerdì sera.

Qualche anno fa, nell’ultimo tratto scoperto, c’era una sorta di jungla di piante. Recenti opere hanno consentito di ripulire l’alveo del Cosia in quella parte, ma si registrano altre situazioni problematiche. A Camnago, nei pressi del ponte di via Navedano, dopo una serie di lavori si trovano depositi di terra e sassi che potrebbero creare rischi in caso di forti precipitazioni.

Nella zona del ponte di San Martino, invece, in un punto che nel corso degli anni era sempre stato pulito, per incuria in tempi recenti si è formata una penisola, che porta ad un restringimento del torrente, anche in questo caso poco rassicurante in caso di aumenti notevoli della portata.

Elementi che meritano attenzione e che è doveroso segnalare e sottoporre all’attenzione di tutti, a partire dalle istituzioni che dovrebbero garantire manutenzione e pulizia del corso d’acqua.