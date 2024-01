Sicurezza urbana, tra novembre e dicembre, la polizia locale di Como ha accertato 240 violazioni del regolamento di polizia urbana, nel mirino dei controlli soprattutto le aree a tutela rafforzata, cioè la cosiddetta zona rosse, quelle considerate a maggiore rischio. Si tratta prevalentemente dell’area dell’Ippocastano, di piazza San Rocco, dei giardini a lago e dell’ex chiesa di San Francesco e poi ancora il parco Negretti.

In particolare il report diffuso dal comando di viale Innocenzo parla di ubriachezza molesta e consumo di alcol nelle zone vietate, accattonaggio, 41 per bivacco molesto e 40 per veicoli in sosta in aree verdi. In totale emessi 53 ordini di allontanamento. 10 le violazioni per gli artisti di strada. Da segnalare poi altre 3 legate alla gestione dei cani.

In ambito di polizia giudiziaria negli ultimi due mesi dell’anno eseguite 116 notifiche su incarico della procura di Como. Raccolte 17 denunce relative a furti, danneggiamenti e imbrattamenti. 55 i casi di documenti o beni ritrovati su suolo pubblico.

Nel totale delle operazioni si registra anche un arresto e tre denunciati rispettivamente per illecito soggiorno sul territorio nazionale, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.