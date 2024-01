Manca ancora il nulla osta per i funerali di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, morti la sera dell’Epifania nell’auto caduta nel lago a Como, in viale Geno. E’ stata effettuata ieri al Sant’Anna l’autopsia, l’esito dell’esame, unito alle analisi sulla vettura del 38enne bergamasco e agli altri accertamenti tecnici disposti dalla procura, servirà agli inquirenti per ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente e fare chiarezza su quanto accaduto. “Sono stati eseguiti tutti i prelievi e gli accertamenti utili – aveva spiegato nelle scorse ore l’avvocato Giovanni Giorgino, che assiste i genitori e la sorella del 38enne bergamasco morto con la 45enne canturina – Se la linea naturalmente è quella dell’annegamento, è necessario attendere l’esito degli esami strumentali più approfonditi e la relazione completa che sarà consegnata alla procura di Como”. E sempre dal legale viene chiarito che non vi sono ancora notizie relative ai funerali perché subordinati al nulla osta della procura che non è ancora arrivato.

Proseguono intanto gli accertamenti tecnici disposti dal sostituto procuratore Giuseppe Rose, che coordina l’indagine sul tragico incidente. Fondamentale sarà l’esito della perizia sulla Mercedes che Morgan Algeri aveva acquistato da pochi mesi.

Le ipotesi per chiarire la causa della tragedia restano il guasto o un errore umano. Morgan Algeri, come ribadito agli investigatori dalla ex fidanzata e dalla sorella, aveva segnalato problemi di accensione della macchina, ma resta ancora da chiarire se possano essere collegati alla tragedia. La vettura, come riferito anche dai testimoni, è partita in avanti a gran velocità nel parcheggio di viale Geno e in pochi istanti è caduta nelle gelide acque del lago. E’ stata recuperata a una profondità di quasi 20 metri dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Dopo l’autopsia si attende ora di capire – come detto – quando si potranno celebrare i funerali. L’ultimo saluto a Tiziana e Morgan che il 6 gennaio scorso, in base a quanto accertato dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato, erano al loro primo appuntamento. Una serata che è sfociata in una tragedia ancora difficile da spiegare.