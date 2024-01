Ciak si gira, domani limitazioni in via per Cernobbio per lo spot della nuova Lancia Y. A Como le riprese e le inevitabili conseguenze per la viabilità. Una delibera della giunta di Palazzo Cernezzi annuncia i provvedimenti previsti per domani, 15 gennaio. “Le riprese – si legge nel documento – saranno effettuate tra le ore 6 e le 7, tra le 10 e le 12 e tra le 14 e le 16.30, per periodi non superiori ai 5 minuti e con un intervallo tra una ripresa e l’altra di almeno 15 minuti in cui il flusso del traffico sarà regolare”.

La circolazione sarà sospesa nel tratto compreso tra villa del Grumello e l’incrocio con via Conciliazione. Sulla strada sono previsti dei movieri messi a disposizione dagli organizzatori. In presenza di particolari situazioni critiche relative alla viabilità, la polizia locale – come si legge ancora nella delibera – potrà sospendere le riprese.