Il giorno dei funerali di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri deve essere ancora stabilito. Dopo l’autopsia, si attende, infatti, il nulla osta della procura. Ma in base a quanto è emerso la 45enne residente a Cantù, calabrese di origini, riposerà a Canolo, comune in provincia di Reggio Calabria, dove vive la sua famiglia. Secondo quanto riportano i media locali sarà sepolta nel cimitero comunale accanto alla madre. La piccola comunità della Locride è ancora sconvolta per quanto accaduto alla donna che aveva lasciato la sua regione per motivi di lavoro. Si era poi trasferita a Cantù dove tuttora viveva con il figlio 14enne e dove sarà comunque celebrata una messa per ricordarla. Qui le parole del sindaco del piccolo paese.

Resta ancora da chiarire la causa del tragico incidente avvenuto la sera dell’Epifania a Como in viale Geno. L’esito dell’esame autoptico, unito alle analisi sulla vettura del 38enne bergamasco e agli altri accertamenti tecnici disposti dalla procura, servirà agli inquirenti per ricostruire la dinamica esatta e fare chiarezza su quanto accaduto. “Se la linea naturalmente è quella dell’annegamento, è necessario attendere l’esito degli esami strumentali più approfonditi e la relazione completa che sarà consegnata alla procura di Como”. Aveva chiarito l’avvocato Giovanni Giorgino, che assiste i genitori e la sorella di Morgan Algeri.

Proseguono, inoltre, gli accertamenti tecnici disposti dal sostituto procuratore Giuseppe Rose, che coordina l’indagine. Fondamentale sarà l’esito della perizia sulla Mercedes che l’uomo aveva acquistato da pochi mesi.

Le ipotesi al vaglio per chiarire la causa della tragedia restano il guasto o un errore umano. La vettura, come riferito anche dai testimoni, è partita in avanti a gran velocità dal parcheggio di viale Geno e in pochi istanti è caduta nelle gelide acque del lago.