Ancora pochi giorni per prendere una decisione. Famiglie comasche alle prese con la scelta della scuola per i propri figli. Per le iscrizioni alle classi prime della primaria e secondaria di I e II grado. O, per dirla alla vecchia maniera, alle elementari, medie e superiori. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia. La procedura, che riguarda gli istituti pubblici, sarà ancora una volta online e si potrà accedere al sistema a partire dal 18 gennaio e fino al 10 febbraio. Per gli indecisi restano ancora pochi giorni.

Sul portale del ministero dell’Istruzione e del Merito vengono fornite tutte le informazioni.

La nota del ministero

“Si svolgeranno online anche per quest’anno le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle Scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica”.

Come detto la domanda resta cartacea per la Scuola dell’infanzia.

Quindi i tempi e le modalità di accesso al sito per procedere. “Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Da quest’anno è online la Piattaforma Unica, punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura. Tramite il servizio “Scuola in Chiaro” potrà essere individuata la scuola di interesse”.

Ulteriore precisazione: “E’ possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni alunno/studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti. La Piattaforma Unica avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso”.

Leggi qui la nota del ministero per intero.