70 incidenti stradali in due mesi, vale a dire più di uno al giorno, di cui oltre la metà con feriti. Hanno riguardato prevalentemente automobili e hanno visto coinvolte 176 persone (di cui 16 minorenni). 10 i pedoni investiti. Tra le strade più pericolose – per numero di sinistri – si confermano la via Varesina e la via Paoli, la via Napoleona e la Statale per Lecco. E’ quanto emerge dal report della polizia locale di Como negli ultimi due mesi dell’anno scorso. Tra novembre e dicembre sono stati emessi 5.205 multe per divieto di sosta, 87 al giorno. 41 i veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa. Un dato non di poco conto. 160 le rimozioni effettuate su passi carrai ostruiti, soste su stalli disabili e aree non accessibili per eventi sportivi (come ad esempio le partite del Como al Sinigaglia).

Per quanto riguarda la circolazione stradale sono state elevate 85 sanzioni, 27 per velocità e mancato controllo del veicolo, accertate 9 persone alla guida in stato di ebbrezza. In totale sono stati 690 i veicoli sottoposti ad accertamenti.

Negli ultimi due mesi del 2023 – per quanto riguarda il settore Ambiente – si registrano 34 violazioni a proprietari di piante per mancata messa in sicurezza e 28 per questioni riguardanti i rifiuti (tra errate esposizioni, non idonee separazioni e per aver gettato immondizia domestica nei cestini pubblici).

Infine tra i dati più rilevanti per la sezione Commercio si contano 22 sequestri di merce venduta abusivamente e 8 occupazioni abusive di suolo pubblico.