Scuola, al via le iscrizioni per l’anno 2024/2025. Famiglie comasche alle prese con la scelta dell’istituto per i propri figli. Da oggi infatti è possibile effettuare la registrazione online per le classi prime della primaria e secondaria di I e II grado. O, per dirla alla vecchia maniera, alle elementari, medie e superiori.

La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia. Questa mattina si è aperta la fase di registrazione al portale del ministero dell’Istruzione e del Merito. Un passaggio indispensabile, che richiede l’inserimento dei dati dei genitori ed è necessario poi per procedere con l’iscrizione alle scuole pubbliche. La procedura, che riguarda gli istituti pubblici, è attiva da oggi – 18 gennaio – e fino al 10 febbraio.

Sul portale del ministero dell’Istruzione e del Merito vengono fornite tutte le informazioni. “Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale”. Come detto la domanda resta cartacea per la Scuola dell’infanzia.

Per procedere con l’iscrizione è necessario utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Per quanto riguarda Como da oggi aperte le iscrizioni al servizio di Doposcuola e al servizio di Ristorazione scolastica. Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale eCiviscomo all’indirizzo https://como.ecivis.it