Marijuana, foglie di cocaina essiccate, fitofarmaci e materiale per il confezionamento. E’ quanto scoperto dai carabinieri di Olgiate Comasco al termine della perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto di un operaio 33enne residente a Solbiate Con Cagno. La droga era in parte nascosta in un mobile del soggiorno, mentre nel garage è stata trovata una serra per la coltivazione dello stupefacente.

La droga sequestrata

Complessivamente nell’abitazione, attorno alla quale erano stati notati movimenti sospetti, i militari hanno trovato 630 grammi di marijuana, 45 grammi di foglie di cocaina essiccate, fitofarmaci e altri materiali da taglio e per il confezionamento delle dosi. Nel box poi – come detto – l’uomo aveva allestito una serra, completa di sistemi di irrigazione, riscaldamento, areazione e illuminazione. All’interno erano presenti dieci piantine sempre di marijuana dell’altezza di circa 10 centimetri.

La droga è stata sequestrata per svolgere gli accertamenti del caso. Il 33enne, italiano e risultato incensurato, è stato arrestato. Stamattina in tribunale a Como il giudizio con rito direttissimo.