Menaggio, oggi l’incontro sul futuro dell’ospedale che il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi, insieme al direttore amministrativo Giacomo Boscagli e al direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, ha avuto questo pomeriggio con i sindaci del Medio Lario.

Tra i presenti anche politici comaschi a livello regionale e nazionale. All’incontro ha preso parte anche il Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio e della sanità pubblica.

“Tutta la mia direzione è a vostra disposizione – ha sottolineato il dottor Stucchi – Il rapporto con i sindaci è fondamentale perché rappresentate il livello istituzionale più vicino al cittadino e vi posso assicurare che l’attenzione al territorio sarà massima. Per quanto riguarda il futuro dell’ospedale avrò bisogno ancora di analizzare alcuni dati ma posso già anticipare che la scarsità di risorse umane è un tema drammatico e i servizi necessitano di persone. Dovremo capire quali sinergie siano possibili con Gravedona perché non siamo concorrenti e dovremo lavorare insieme per la sanità della gente”.

“Noi ci saremo sempre per l’ospedale e lotteremo per questo presidio che è fondamentale per il territorio ” ha spiegato il sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari che ha preannunciato che i sindaci del Medio Lario stanno preparando un documento per chiedere maggiori investimenti sull’ospedale.

“Costruiremo un futuro per questo ospedale e lo costruiremo insieme. Abbiamo tutti l’ambizione di dare una risposta al territorio” ha sottolineato l’assessore regionale Alessandro Fermi. “E’ fondamentale un approccio concreto e mi rassicura la sua esperienza in Areu (l’agenzia regionale per l’emergenza urgenza di Regione Lombardia)” ha aggiunto l’onorevole Eugenio Zoffili.