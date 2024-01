Cantù sbanca Rieti. Brianzoli in vantaggio dall’inizio alla fine nella trasferta in casa della quarta squadra in classifica del girone verde del campionato di serie A2. La vittoria, con il punteggio finale di 74-96, permette alla squadra di coach Devis Cagnardi di conquistare anche il pass per le Final Four di Coppa Italia.

Gli ospiti dominano l’intera sfida. Il primo quarto l’Acqua S.Bernardo chiude avanti 19-28. Nel secondo quarto Cantù riparte con una tripla e allunga sui padroni di casa. Al riposo, i brianzoli dominano 30-52.

Al rientro dopo l’intervallo lungo Rieti prova a reagire, ma Cantù non si fa sorprendere e si riporta ad oltre 20 punti di vantaggio. Gli ospiti possono gestire la partita e coach Cagnardi allunga le rotazioni. Il terzo quarto si chiude 55 a 74. Negli ultimi dieci minuti i brianzoli arrivano a +28, prima della reazione finale di Rieti che riduce il divario. Netto comunque il risultato finale con la vittoria con il punteggio di 74-96.

Al termine della partita, soddisfatto coach Devis Cagnardi. “Siamo molto contenti di aver vinto questa partita e di averla vinta in questo modo, imponendo le nostre caratteristiche e la nostra pallacanestro – dice – Sono tre-quattro settimane che riusciamo a lavorare nel modo giusto e i ragazzi si stanno impegnando tanto. In questi primi mesi di campionato abbiamo già affrontato momenti molto difficili, perché gli infortuni vanno affrontati in un certo modo ma posso lasciare degli strascichi, e sono contento soprattutto per i ragazzi. Perché sono convinto che i miei giocatori, aldilà delle loro caratteristiche e dei valori tecnici, sono ragazzi veramente molto seri e impegnati. Hanno saputo far fronte, in questo inizio di campionato, come già detto, a tanti problemi e l’hanno fatto con la forza del gruppo, con la volontà e le motivazioni”.

“Adesso che ci siamo tutti – aggiunge – avere questo background alle spalle ci dà ancora più forza, quella forza che ci ha permesso di arrivare in un campo così difficile, contro una squadra preparata e profonda, e di giocare una partita del genere”.