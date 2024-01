Droga, tra cui hashish, marijuana e lo stupefacente dell’amore, e ancora uno sfollagente della lunghezza di 40 centimetri. E’ quanto emerso e sequestrato dalla polizia di Stato nell’ambito dei controlli del fine settimana.

Il bilancio dei controlli nel weekend

L’ultima scoperta, in ordine di tempo, risale alla notte appena trascorsa, quando una volante della polizia nel quartiere comasco di Camnago Volta, ha notato un’auto con targa svizzera e due uomini al suo interno. La vettura era ferma in un parcheggio isolato. Dopo i controlli di rito identificati un 35enne svizzero di origini russe e un 43enne bergamasco. Non sapendo dare spiegazioni sul perché si trovassero lì hanno eseguita una verifica più approfondita. Trovato uno sfollagente di legno lungo 40 centimetri e, nascosti sotto il sedile di guida, sono stati notati due contenitori contenenti sostanze che, dopo le opportune analisi, sono state classificate come 3.45 grammi di MDPV (più nota come droga dell’amore) e quasi 3 grammi di Mefredone (una droga sintetica). Il 35enne svizzero è stato quindi denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere e sanzionato per lo stupefacente.



Nel pomeriggio di sabato, invece, nell’area dei giardini a lago di Como una pattuglia ha sorpreso un 33enne originario del Mali, in regola con le norme sul soggiorno, che aveva nascosto nei calzini e nelle tasche del giubbotto 5 involucri ben confezionati di hashish, per un peso totale di 26 grammi e mezzo. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha reagito con calci, pugni e minacce nei confronti poliziotti. E’ stato denunciato, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Infine nella serata di sabato una pattuglia dell’esercito italiano impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, ha visto una coppia che litigava con toni decisamente accesi all’imbocco di via Cadorna in città e ha allertato la sala operativa della questura. Al loro arrivo i poliziotti hanno riportato la calma tra i due, un pakistano di 29 anni residente a Varese e una donna ucraina di 35 anni residente a Desio. Durante i controlli nelle tasche dell’uomo trovati 8 grammi di droga, tra hashish e marijuana. E’ stato sanzionato amministrativamente per il possesso dello stupefacente e per ubriachezza.