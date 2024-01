La Briantea84 Cantù è attesa in Sardegna per l’edizione numero 30 della Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina. Al palazzetto dello sport “Alberto Mura” di Porto Torres si sfideranno le prime due squadre classificate alla fine del girone di andata della regular season dei gruppi A e B.

Nella giornata di sabato 27 gennaio, gli incroci in semifinale vedranno scendere sul parquet la UnipolSai contro la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (ore 16) e Dinamo Lab contro Santo Stefano (ore 18.30). Domenica 28 gennaio sarà tempo di finali: terzo-quarto posto (ore 9) e primo-secondo (ore 11.30).

“Partiremo con la semifinale e questo tipo di partite sono ricche di tensione” ha spiegato coach Josef Jaglowski, tecnico della Briantea. “Come dico sempre, prepariamo tutte le gare allo stesso modo e la Coppa Italia non fa eccezione. Incontreremo la Amicacci Abruzzo dopo le finali scudetto perse lo scorso anno. Ora abbiamo la possibilità di rivincita e non possiamo perdere questa occasione”.

I precedenti

I canturini nella loro storia hanno conquistato otto Coppa Italia. Il primo titolo è stato alzato al cielo nel 2004, dopo 9 anni è arrivato il secondo in finale contro il Santa Lucia Roma. Dal 2016 al 2020 è dominio assoluto biancoblù con 5 vittorie incasellate rispettivamente contro Roma, Porto Torres e S. Stefano, che ne ha fatto le spese in tre confronti (2018, 2019 e 2020). Marchigiani vittoriosi, invece, nell’edizione 2021 quando a Grottaglie hanno avuto la meglio contro i canturini, vincendo il primo storico trofeo nazionale. Nell’aprile 2022 la UnipolSai ha ricucito sul petto la Coppa Italia, conquistando la finalissima contro la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo a Pescara. Nell’ultima edizione, sempre a Porto Torres nel 2023, Santo Stefano ha trionfato per la seconda volta nella sua storia e attualmente è detentrice del trofeo. Dal 2013 la UnipolSai Briantea84 Cantù ha sempre partecipato alla Final Four di Coppa Italia. La Dinamo Lab e la Deco Metalferro non hanno mai vinto il trofeo.