Il Como torna in campo sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia contro l’Ascoli. Azzurri al secondo posto solitario in classifica che scende in campo con l’obiettivo dichiarato di conquistare i tre punti per consolidare la sua posizione in graduatoria e respingere i tentativi di sorpasso delle più dirette inseguitrici, Cremonese e Venezia. Lariani reduci dal 2-2 esterno di Reggio Emilia.

Mister Osian Roberts ha presentato l’incontro. “Rispettiamo ogni avversario sono state le sue parole – Del resto sappiamo che in questo campionato qualunque gara si presenta sempre molto impegnativa. L’Ascoli è in una posizione di classifica non veritiera. E’ una squadra aggressiva e compatta e lo ha dimostrato nell’ultima uscita contro il Parma. Il compito del Como sarà di consolidare gli aspetti positivi che si sono visti nel primo tempo di Reggio Emilia e mantenere consistenza per tutti e 90 i minuti. Nella seconda parte della sfida con la Reggiana la squadra è stata troppo passiva e i nostri avversari ne hanno approfittato. Chiaramente durante la settimana ci siamo soffermati su questo aspetto. L’obiettivo è avere la stessa intensità per l’intero match”.