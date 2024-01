Cantù si impone su Monferrato. La trasferta si chiude 71-92 dopo una gara in cui i brianzoli hanno avuto il controllo chiudendo avanti ogni frazione di gioco. I padroni di casa hanno provato a reagire a inizio secondo tempo ma senza successo.

Cagnardi: “Siamo contenti per questa vittoria perché non erano due punti scontati”

“È stata una partita che abbiamo dovuto vincere giocandola, perché l’approccio non è stato semplicissimo anche per meriti di Monferrato – è il primo commento nel finale di coach Devis Cagnardi – Già negli ultimi minuti del primo quarto siamo riusciti a distenderci, nel secondo abbiamo scavato il solco difendendo bene, sfruttando meglio i contropiedi e attaccando la zona come avevamo preparato in settimana. Nel terzo quarto abbiamo concesso un parziale che poteva essere emotivamente pericoloso ma ci siamo rimessi a posto subito, soprattutto difensivamente, e poi – aggiunge – nell’ultimo quarto abbiamo espresso un buon basket andando in gestione. Siamo contenti per questa vittoria perché non erano due punti scontati, a maggior ragione essendo in trasferta. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato una partita seria e lavorato molto bene in settimana. Hanno provato a fare quanto preparato in allenamento, ma ci hanno anche messo del loro con delle letture individuali. – ha detto ancora il tecnico -. Ci sono anche tante cose che dobbiamo migliore, come le transizioni difensive e le letture dei vantaggi in attacco. Adesso ci aspetta Vigevano, che ci ha già battuto all’andata e sta dimostrando di essere una buona squadra, per cui – conclude Cagnardi – in settimana ci ritufferemo in palestra per preparala al meglio”.



La gara è in calendario al Paladesio domenica 4 febbraio alle 18.