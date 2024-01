Fervono i preparativi per il Carnevale di Cantù 2024, arrivato quest’anno alla 98esima edizione. Si parte dal pomeriggio di domenica 4 febbraio con la prima sfilata. Il secondo appuntamento la domenica successiva, 11 febbraio, e la conclusione sarà sabato 17 febbraio, con la “Gran sfilata” e la proclamazione del carro vincitore del concorso tra carri.

I sette enormi carri sono stati completamente rinnovati e sfileranno dietro il carro di Truciolo che aprirà la sfilata, in uno sfolgorio di colori e forme. Mantenuta la giuria popolare per il concorso: nei primi due appuntamenti alcuni incaricati gireranno tra la folla, armati di tablet, per annotare i voti.

Biglietto aumentato: si passa da 6 a 8 euro

Accedere all’area della manifestazione quest’anno costerà un po’ di più. Il biglietto, acquistabile sul portale liveticket.it e sul sito dell’Associazione Carnevale canturino A.P.S, passerà da 6 euro a 8 euro + diritti di prevendita. “ln altri Carnevali confrontabili con il nostro – spiegano dall’associazione – si paga decisamente di più. A Crema 10 euro, a Cento 7 euro, a Fano 12, senza arrivare ai 22 euro di Viareggio”. “L’euro richiesto per i bambini – aggiungono – è per poter garantire ai piccoli l’accesso al circuito e dimostrare di rispettare i limiti di capienza che sono stati fissati”. Nell’area delle sfilate potranno accedere 8 mila spettatori.

Non solo carri, anche musica, cibo e giochi per i più piccoli

Non solo carri, però, il carnevale canturino vale per tutti. Quest’anno ci sarà anche una premiazione per le maschere più belle dei bambini fino a 10 anni e le vetrine dei negozi della cittadina saranno colorate dai mascheroni realizzati dai soci dell’associazione.

Nelle giornate delle sfilate anche tanta musica con diversi gruppi musicali ad esibirsi. E poi punti ristoro in piazza Volontari della Libertà e in piazza delle Stelle e giochi gonfiabili gratuiti per i più piccoli.

“Per agevolare gli spettatori a caccia di parcheggi – spiegano dall’associazione – verranno riproposte due navette gratuite in collaborazione con ‘ln cammino’ e ‘ASF’”.