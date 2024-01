Como, viale Geno: zona ad alta frequentazione turistica per eccellenza eppure al momento economicamente vantaggiosa per la sosta (tre euro per tutto il giorno). A poche decine di metri di distanza la situazione cambia e i costi si alzano. Così come in alcuni quartieri periferici dove si arriva a pagare di più. In via Bellinzona a Monte Olimpino o a Ponte Chiasso – ad esempio – tolti i primi 60 minuti a prezzo agevolato, dalla seconda ora si paga un euro. E proprio i costi sono al centro dell’attenzione dell’amministrazione che punta a una revisione.

Anche in viale Puecher, dietro allo stadio Sinigaglia, con 4 euro le auto restano ferme per l’intera giornata. Numerose quelle posteggiate da stamattina alle 8,30 che possono restare in sosta fino allo stesso orario di domani. Una situazione che aiuta i lavoratori ma che disincentiva la rotazione, in un’altra zona di pregio della città.

E proprio sull’opportunità di favorire la rotazione comaschi e turisti si dicono d’accordo con il sindaco che ha parlato di “tariffe incoerenti” in città e ha annunciato cambiamenti imminenti.