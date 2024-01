Ieri l’annuncio dell’ingaggio di Gabriel Strefezza, colpo di mercato del Como. Oggi tocca a Tommaso Fumagalli. Sul Lario giungerà dalla serie C il centravanti della Giana Erminio. Il giocatore era nel mirino di molti club di serie B. Classe 2000, Fumagalli in questa stagione ha segnato 12 gol in 21 gare disputate. Una media altissima.

Il tesseramento di Fumagalli farà seguito a quello di Gabriel Strefezza, un ingaggio che ha fatto scalpore, con il Como che ha inserito nella sua rosa un giocatore che era titolare e riferimento nel Lecce in serie A. Un uomo d’attacco che in B può fare la differenza. “Sono molto felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni e di aiutare questo club a tornare nella massima serie” ha detto il giocatore 26enne, nato a San Paolo del Brasile.

Di questo e di altri temi che riguardano il Como si parlerà questa sera nel programma di Etv “Il Barbiere”, in onda poco dopo le 20.