Incidente questa mattina ad Appiano Gentile in via Salvo D’Acquisto. Per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 11.30 un’auto è uscita di strada finendo contro una ringhiera. A bordo il conducente rimasto ferito. E’ stato portato in codice giallo – quindi media gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e per liberare il ferito dalle lamiere e dei carabinieri per i rilievi.