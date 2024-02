“Nei giorni scorsi, il sindaco ha affermato che quella di mettere un cancello davanti ai portici dell’ex chiesa di San Francesco resta una priorità politica. E’ una proposta sulla quale, già nel 2020, il primo cittadino e la Lega si erano espressi favorevolmente in Consiglio comunale. Così come allora, siamo fermamente contrari a questo tipo di decisione. A oggi, sia le persone senza dimora sia gli skater, coloro che frequentavano l’area, si sono spostati altrove. E qui c’è il grande controsenso della decisione del primo cittadino: si rovina uno scorcio di città per non risolvere la questione”. Così Patrizia Lissi, capogruppo del PD in Consiglio comunale a Como che torna a sottolineare come ancora oggi in città vi siano numerose persone che dormono per strada. “Serve intervenire da ora in maniera strutturale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, gli oratori, le associazioni, le categorie produttive e della prefettura” aggiunge Lissi. “Non sarà certo un cancello a migliorare la situazione”.