Aggressione su un bus di linea a Como. Il conducente del mezzo, che sarebbe stato picchiato da un passeggero, è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia di Stato, intervenuti dopo la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112.

Il violento episodio è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina su un autobus di Asf Autolinee della linea 7. Il mezzo pubblico stava percorrendo il lungolario Trieste quando a bordo un passeggero avrebbe iniziato a prendersela con il conducente. Non è ancora stato chiarito il motivo della discussione.

Il passeggero, dopo aver aggredito verbalmente il conducente, un uomo di 37 anni, lo avrebbe poi anche colpito. L’autista sarebbe stato colpito al volto e dalle prime informazioni sembra che il viaggiatore avrebbe anche utilizzato uno spray urticante, anche se la dinamica dell’aggressione è ancora in fase di accertamento.

L’autista naturalmente ha bloccato l’autobus, fermando il mezzo sul lungolago, dove sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Il 37enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Como e trasportato all’ospedale Valduce per accertamenti. Gli agenti della polizia di Stato stanno valutando la posizione del presunto aggressore, che sarebbe un uomo di origine straniera.

Il bus è rimasto bloccato per le operazioni di soccorso e gli accertamenti della polizia. E’ poi stato inviato un secondo conducente per sostituire il collega e proseguire il viaggio. Tra le possibili accuse per il presunto aggressore anche quella di interruzione di pubblico servizio.