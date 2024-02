Arrivato alla 98esima edizione, il carnevale canturino si apre oggi con la prima sfilata. Il programma prevede alle 13.30 l’apertura degli ingressi, alle 14 l’inizio dello spettacolo e dopo mezz’ora l’inizio della sfilata. Si prosegue poi domenica prossima, 11 febbraio, e la conclusione sarà sabato 17 febbraio con la “Gran sfilata” e la proclamazione del carro vincitore del concorso. Sette i carri in gara, completamente rinnovati. A decidere il vincitore sarà una giuria popolare.

Non solo carri, però. Quest’anno ci sarà anche una premiazione per le maschere più belle dei bambini fino a 10 anni e le vetrine dei negozi della cittadina saranno colorate dai mascheroni realizzati dai soci dell’associazione.

Aumento per il costo del biglietto, che passa da 6 a 8 euro, più i diritti di prevendita. Ticket di un euro anche per i bambini con meno di 10 anni.

Ha fatto discutere nelle scorse ore la scelta di far pagare il biglietto d’ingresso ai diversamente abili. “Una scelta ingiusta e su cui pesa il silenzio di sindaco e maggioranza – erano intervenuti Cecilia Volontè di Unire Cantù, Vittorio Bergna di Civitas e Raffaele Erba del Movimento 5 Stelle – Già molte voci della società civile e associativa hanno evidenziato la necessità di un ripristino della gratuità. Serve un’azione rapida e un intervento risolutorio affinché non si penalizzino proprio i più fragili”. E ieri è intervenuto il sindaco di Cantù, Alice Galbiati. “Una decisione non condivisibile per la nostra amministrazione, da sempre impegnata in politiche a sostegno della disabilità. – ha sottolineato il primo cittadino – Ho contattato personalmente il presidente dell’Associazione, Fabio Frigerio, chiedendogli di fare un passo indietro. Il presidente, pur comprendendo l’errore, sostiene che non è possibile tornare alla gratuità per ragioni legate al conteggio degli accessi. Il costo dell’ingresso è stato dunque portato a un euro, come per i bambini. A nome dell’amministrazione invito tuttavia il presidente a verificare che davvero non vi sia possibilità alcuna di emettere biglietti a titolo gratuito per garantire la conta delle presenze. Pur riconoscendo l’autonomia dell’Associazione Carnevale Canturino, ritengo sia doveroso intervenire per ristabilire quella sensibilità che ho sentito violata”.

“L’Associazione Carnevale canturino è molto dispiaciuta per la polemica sorta per il biglietto ridotto per persone con disabilità. – fa sapere in una il presidente Paolo Frigerio – Siamo molto attenti al tema disabilità anche perché tra i nostri soci ci sono persone disabili. Con il Comune è stato fra l’altro previsto un parcheggio specifico per le auto. La procedura ci impone di rilasciare un biglietto a chiunque entri alla manifestazione. Non potendo installare un lettore della Disability card ad ogni ingresso si è deciso di concedere una facilitazione sul biglietto di ingresso quasi del 50% facendo pagare 5 euro anziché gli 8 più diritto di prevendita. Si è chiesto però alle persone con questo diritto di anticipare la loro presenza con una mail per agevolare la consegna dei biglietti visto che non e possibile la vendita di biglietti agli ingressi. Viste le problematiche sorte, dopo aver sentito il sindaco Alice Galbiati, decidiamo di venire incontro alle persone con disabilità e a coloro che hanno chiesto l’accredito daremo il biglietto da un euro anziché quello da 5 euro. Questa variazione che verrà applicata anche nelle prossime sfilate”.