Como terzo in classifica con il morale alto dopo la vittoria in trasferta a Terni, Ma il discorso vale anche per il Brescia, che nell’ultimo turno ha superato il Cittadella e ora è in zona playoff. Fatto non scontato, visto che le “Rondinelle” sono state ripescate all’inizio di questa stagione.

Il derby lombardo, Como-Brescia appunto, va in scena venerdì sera alle 20.30 allo stadio Sinigaglia. Arbitra Daniele Rutella di Enna.

Le lista dei convocati degli azzurri non ha riservato grandi sorprese. Sono confermati i recuperi di Kone, che torna dopo lungo tempo e del danese Abildgaard. Rimane invece fuori causa Patrick Cutrone, ancora infortunato.

Azzurri chiamati dunque ad una conferma, come ha detto mister Osian Roberts in sede di presentazione. A Terni, nell’ultimo turno, è infatti giunta una vittoria dopo lo stop interno contro l’Ascoli. Rete decisiva di Gabriel Strefezza, che in questa circostanza sarà l’uomo più atteso.

“Al Como chiedo di concentrarsi su se stesso, sulla sua prestazione, sia in difesa, sia in attacco” sono state le parole di mister Roberts. “In questa e nelle altre sfide dovremo mettere in campo quello che prepariamo nel lavoro settimanale per ottenere un nuovo successo. Vogliamo inanellare una serie di partite con prestazioni importanti e risultati positivi. Abbiamo bisogno di continuità ”.

I convocati

Oliver Abildgaard, Samuel Ballet, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Pierre Bolchini, Mathias Braunöder, Tommaso Cassandro, Moutir Chajia, Marco Curto, Lucas Da Cunha, Tommaso Fumagalli, Alessandro Gabrielloni, Nicholas Gioacchini, Edoardo Goldaniga, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Ben Kone, Jean Pierre Nsame, Matteo Piombino, Marco Sala, Adrian Semper, Matteo Solini, Gabriel Strefezza, Simone Verdi