Quale sarà il futuro della sanità? Come renderlo più sostenibile? Come riformare il sistema sanitario nazionale in vista delle sfide del futuro? Queste le tematiche affrontate a Villa Erba a Cernobbio, ora è in corso una due giorni di Motore Sanità dal titolo “L’innovazione cambia il futuro”. Più di 200 relatori tra istituzioni, medici, infermieri e associazioni di categoria. Decine di sessioni e laboratori per parlare di genetica, malattie e tumori rari e per mettere a fuoco idee e proposte per migliorare il Servizio sanitario nazionale.

Anche l’intelligenza artificiale può aiutare i medici

Nei panel si è parlato della necessità di trovare nuovi modelli organizzativi. “Le soluzioni – si spiega – possono e devono arrivare dalla tecnologia e dall’innovazione nella sua complessità”. Tecnologia che è anche intelligenza artificiale. Proprio questa disciplina – è stato spiegato in un laboratorio – può trovare applicazioni pratiche nel settore sanitario e può aiutare medici e infermieri nel loro lavoro. Tra i temi affrontati anche la necessità di una maggiore cooperazione tra pubblico e privato e l’importanza di riorganizzare la medicina generale. “Serve sburocratizzare i medici di famiglia” è il messaggio condiviso durante il panel.

L’intervento del ministro della Salute Schillaci

“Bisogna togliere i tetti di spesa per l’assunzione di nuovo personale” ha dichiarato il ministro della Salute Schillaci in video collegamento. Schillaci ha parlato della necessità di valorizzare i professionisti sanitari, valorizzazione che deve anche passare da un giusto riconoscimento economico.

Come affrontare le future pandemie?

Un panel è stato anche dedicato al Covid e alle pandemie, per capire cosa ci ha insegnato il Coronavirus e quale sarà la chiave per affrontare eventuali future pandemie. Tra i relatori Silvio Brusaferro, ex Presidente Istituto Superiore di Sanità, e Fabrizio Pregliasco, Virologo Università degli Studi di Milano

Temi e ospiti di venerdì 9 febbraio

Presenti all’evento diverse istituzioni sia di Regione Lombardia che di altre regioni. Previsto per domani anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Tra i temi affrontati domani a Cernobbio il problema delle liste d’attesa, come innovare la prevenzione e come avvicinare la sanità ai cittadini.